Экс-премьер Степашин заявил о снижении цен на вторичное жилье

По данным ЦИАН, в первом квартале продажи вторичного жилья в 35 крупнейших городах России увеличились на 18% год к году, а первичного — на 4%. Доля готовых лотов в общей структуре сделок достигла 63,2%. Из-за высокой стоимости квартир в строящихся домах, ужесточения условий по семейной ипотеке и дорожающего ремонта покупатели все чаще делают выбор в пользу вторичного предложения.