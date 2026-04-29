Совмин увеличил почти на 18% суммы утильсбора, который платят при ввозе авто

В Беларуси увеличен утильсбор, который платят автовладельцы. Новые суммы, утвержденные правительством, опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Так, для физических и юридических лиц установлены новые суммы утильсбора на ввозимые в страну транспортные средства. В среднем для юрлиц сумма утильсбора на легковые автомобили выросла на 7%, а для физлиц — от 14,7 до 17,7%, зависимо от возраста транспортного средства.
В частности, при ввозе электромобиля не старше трех лет юрлицо заплатит 1229,28 белорусского рубля. А, если это электрокар старше трех лет, то сумма составит 2950,38 рубля.
При ввозе новых авто с двигателем внутреннего сгорания или гибрида юрлицу нужно будет платить в зависимости от объема двигателя: 6811,16 рубля (до 1000 кубических сантиметров), 25226,22 рубля (от 1000 до 2000 «кубов»), 70885,91 рубля (от 2000 до 3000), 81393,68 рубля (от 3000 до 3500), 103649 рублей (при объеме двигателя свыше 3500 кубических сантиметров).
Физлицам ставки утильсбора устанавливаются независимо от типа и объема двигателя. Они составят 624,92 рубля, если ввозится новое авто, и 1282,02 рубля — за машину старше трех лет.
Кроме того, правительство значительно подняло ставки для техники низких экологических классов, в том числе седельных тягачей. За новую фуру допустимой максимальной массой от 12 до 20 тонн утильсбор увеличился до 149411,6 рубля (более чем на 50%). Но для тягачей экологических классов Евро-5 и Евро-6 — только на 7%. И сейчас при ввозе грузовика массой от 12 до 20 тонн заплатить нужно будет 32146,98 рубля, свыше 20 тонн — 37873,35 рубля.
Также постановление определило перечень исключений, когда утильсбор при ввозе авто не платится. Например, если технику ввозит Министерство иностранных дел, спецслужбы, иностранные дипломаты и их семьи. Также это касается безвозмездной гуманитарной помощи, ввоза авто, которое переходят в собственность государства, и так далее.
Постановление вступило в силу с 29 апреля.
