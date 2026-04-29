Около 90 млн потратят на оснащение кабинетов труда в школах Иркутской области

IrkutskMedia, 29 апреля. В этом году в школах Иркутской области продолжат обустройство кабинетов труда и основ безопасности защиты Родины (ОБЗР) по национальному проекту «Молодёжь и дети». Большая часть работ была проведена ещё в прошлом году.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, на закупку необходимых оборудования для школьных кабинетов в этом году выделят около 90 млн рублей из регионального бюджета.
«Создание условий для получения нашими детьми качественного доступного образования независимо от местоположения школ — один из приоритетов правительства Иркутской области, и эту задачу мы решаем в том числе посредством поддержки муниципалитетов в оснащении образовательных организаций, используя ресурсы федеральных и региональных программ развития для модернизации школьной инфраструктуры и обеспечения ее современными средствами обучения и воспитания», — отметил заместитель председателя областного правительства Андрей Соковиков.
Как подчеркнул министр образования региона Максим Парфенов, в 2025 году Иркутская область получила 80 млн рублей из федерального бюджета на приобретение в школы средств обучения и воспитания, согласно федеральному перечню министерства просвещения РФ.
"В прошлом году школы почти полностью укомплектовали средствами обучения кабинеты ОБЗР и приступили к оснащению кабинетов труда. По условиям участия в
нацпроекте регион также берет на себя обязательства по выделению финансовых средств на поддержку муниципальных школ в приобретении оборудования, чтобы до конца 2027 года наши школы полностью укомплектовали кабинеты в соответствии с перечнем Минпросвещения России, — сказал Максим Парфенов.
Напомним, что ранее в школе № 32 Иркутска открыли авиационный класс. Обучение будет проходить в течение двух лет: в 10-м и 11-м классах.