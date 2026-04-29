Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми на пересечении улицы Макаренко и бульвара Гагарина построят тоннели

На время строительства временно перекроют движение транспорта.

Источник: Комсомольская правда

По заказу краевого Минтранса завершается проектирование тоннелей на пересечении ул. Макаренко с бул. Гагарина в Перми. Проект поступит на утверждение в Госэскпертизу. Строительство дорожного объекта входит в адресную инвестпрограмму Прикамья.

Проект включит трехполосную автомобильную дорогу в каждую сторону, включая по две в тоннелях, а также тротуары шириной по три метра, велосипедные дорожки и шумозащитные экраны. Максимальная глубина залегания тоннелей составит 7−8 метров. Их строительство проведут открытым способом. На время проведения работ временно перекроют движение на бул. Гагарина.

В состав работ по модернизации развязки планируют включить геотехнический мониторинг близлежащих зданий и сооружений, дополнил информацию в пермских СМИ краевой Минтранс. Точные сроки строительства тоннелей не определены.