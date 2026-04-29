В Перми на пересечении улицы Макаренко и бульвара Гагарина построят тоннели

По заказу краевого Минтранса завершается проектирование тоннелей на пересечении ул. Макаренко с бул. Гагарина в Перми. Проект поступит на утверждение в Госэскпертизу. Строительство дорожного объекта входит в адресную инвестпрограмму Прикамья.
Проект включит трехполосную автомобильную дорогу в каждую сторону, включая по две в тоннелях, а также тротуары шириной по три метра, велосипедные дорожки и шумозащитные экраны. Максимальная глубина залегания тоннелей составит 7−8 метров. Их строительство проведут открытым способом. На время проведения работ временно перекроют движение на бул. Гагарина.
В состав работ по модернизации развязки планируют включить геотехнический мониторинг близлежащих зданий и сооружений, дополнил информацию в пермских СМИ краевой Минтранс. Точные сроки строительства тоннелей не определены.