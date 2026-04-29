Экспорт леса из Красноярска вырос в 1,6 раза

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За первый квартал 2026 года из Красноярска вывезли 523 тысячи кубометров сибирской лиственницы, сосны, сибирского кедра, березы и осины. Это в 1,6 раза больше, чем годом ранее.
Основной объем экспортируемой лесопродукции составляют пиломатериалы (около 99%), которые отправляются в Китай, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Монголию, Японию, Турцию и Туркменистан. Кроме того, появились новые направления: Корея (839 куб. м) и Таиланд (103 куб. м).
Ежегодно за рубеж отгружается более 6 млн кубометров лесопродукции — бревна, пиломатериалы, профилированный погонаж, срубы домов, сообщает пресс-служба Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».