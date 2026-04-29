Омский авиаремонтный завод может принять на работу ветеранов СВО

Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил авиаремонтное предприятие «Мотор». Об этом глава региона сообщил в своих социальных сетях.
Во время визита Хоценко осмотрел производственные площадки завода, пообщался с сотрудниками и руководством предприятия. На заводе отметили, что предприятие располагает современной производственной базой, необходимой инфраструктурой и квалифицированными специалистами. Это позволяет выполнять сложные виды ремонта авиационной техники.
Отдельное внимание во время встречи уделили кадровой политике и социальной ответственности бизнеса. Руководство завода заявило о готовности участвовать в региональной программе трудоустройства ветеранов специальной военной операции. Губернатор подчеркнул, что помощь бойцам, которые возвращаются к мирной жизни, в вопросах занятости остаётся одной из важных задач.
ООО «Авиаремонтное предприятие “Мотор” работает в Омской области с 1989 года. Компания занимается ремонтом и техническим обслуживанием воздушных судов разных категорий.
По итогам визита Виталий Хоценко отметил важность дальнейшего развития высокотехнологичных производств в регионе.