Омский авиаремонтный завод может принять на работу ветеранов СВО

Возможности предприятия оценил губернатор Виталий Хоценко во время рабочего визита.

Источник: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил авиаремонтное предприятие «Мотор». Об этом глава региона сообщил в своих социальных сетях.

Во время визита Хоценко осмотрел производственные площадки завода, пообщался с сотрудниками и руководством предприятия. На заводе отметили, что предприятие располагает современной производственной базой, необходимой инфраструктурой и квалифицированными специалистами. Это позволяет выполнять сложные виды ремонта авиационной техники.

Отдельное внимание во время встречи уделили кадровой политике и социальной ответственности бизнеса. Руководство завода заявило о готовности участвовать в региональной программе трудоустройства ветеранов специальной военной операции. Губернатор подчеркнул, что помощь бойцам, которые возвращаются к мирной жизни, в вопросах занятости остаётся одной из важных задач.

ООО «Авиаремонтное предприятие “Мотор” работает в Омской области с 1989 года. Компания занимается ремонтом и техническим обслуживанием воздушных судов разных категорий.

По итогам визита Виталий Хоценко отметил важность дальнейшего развития высокотехнологичных производств в регионе.