Операционная прибыль пассажирских авиакомпаний России в 2025 году сократилась вдвое

Сальдированная операционная прибыль 29 российских пассажирских авиакомпаний, на которые приходится почти 100% перевозок, в 2025 году сократилась в 1,9 раза, до 31 млрд руб., подсчитал «Ъ» на основе отчетностей по РСБУ. При этом 15 перевозчиков получили операционную прибыль в размере 61 млрд руб., а 14 — убыток в сумме 30 млрд руб. Суммарная выручка отрасли выросла на 7,3%, до 1,925 трлн руб.