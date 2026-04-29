Ожидаемый средний балл за ЕГЭ назвали в нижегородской «Школе 800»

Нижегородская «Школа 800» подвела итоги трехлетней работы и представила план развития до 2029 года. Представление программы состоялось 28 апреля в филиале «Верхние Печеры», сообщили в ИА «Время Н’ИА “Время Н”.
В настоящее время учебное заведение охватывает три комплекса, где в 121 классе обучается около 2800 учеников. Параллельно с ростом числа учащихся увеличивается и штат сотрудников, насчитывающий теперь более 400 человек.
В документе программы развития выделены основополагающие направления развития. Так, в школе рассчитывают, что к 2029 году число высокобалльников увеличится на 45%. Сегодня 30,5% выпускников демонстрируют высокие результаты ЕГЭ, набирая более 80 баллов по одному или нескольким предметам. Ожидаемый средний балл ЕГЭ по русскому языку и математике на 2026 год составляет 76 и 73 балла соответственно.
Также «Школа 800» готовится к сотрудничеству с другими образовательными учреждениями как на региональном, так и на федеральном уровне.
Напомним, что ранее нижегородская «Школа 800» аннулировала записи родителей на прием в 1 класс. В итоге нижегородцы рассматривают произошедшее как нарушение своих прав.