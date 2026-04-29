В Новосибирске начался ремонт Бердского шоссе на участке в 4,7 километра

В Новосибирске начался ремонт Бердского шоссе. Дорожники приступили к работам на участке длиной 4,7 километра. Этот отрезок шоссе находится между проспектом Строителей и границей города. Общая площадь, которую предстоит отремонтировать, составляет 77 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.