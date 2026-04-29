В Новосибирске начался ремонт Бердского шоссе на участке в 4,7 километра

В Новосибирске начался ремонт Бердского шоссе. Дорожники приступили к работам на участке длиной 4,7 километра. Этот отрезок шоссе находится между проспектом Строителей и границей города. Общая площадь, которую предстоит отремонтировать, составляет 77 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Сейчас подрядная организация занимается фрезерованием старого асфальта. Это первый этап работ. Затем строители будут укладывать новое покрытие. Весь объем работ по контракту должен быть завершен до 31 августа 2026 года.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным ограничениям, соблюдать скоростной режим на ремонтируемом участке и следовать указаниям временных дорожных знаков.