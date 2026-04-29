The National Interest назвал российский Т-72 лучшим танком в мире

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Танк Т-72 российского производства занял первое место в рейтинге боевых машин по версии журнала The National Interest.

Т-72 возглавил рейтинг по таким критериям, как выживаемость и система защиты, запас хода и возможность продолжительного боя без необходимости пополнения запасов, адаптивность и потенциал для модернизации, простота производства, многофункциональность, а также стратегическое влияние боевой машины и ее сдерживающий фактор.

По мнению авторов рейтинга, Т-72 соответствует всем критериям эффективного танка. Кроме того, авторы указывают, что даже в условиях появления новых видов вооружения, таких как БПЛА, Т-72 внесет вклад в победу России в украинском конфликте.

Второе и третье место в рейтинге заняли американский M1 Abrams и израильский Merkava V соответственно.

T-72 был принят на вооружение Советской армии летом 1973 года. Машину создали в танковом конструкторском бюро Уралвагонзавода (ныне — Уральское КБ транспортного машиностроения в составе концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех»). Танк стоит на вооружении армий почти полусотни стран. На протяжении десятилетий в него вносились улучшения и выпускались модернизированные машины: Т-72А, Т-72Б, Т-72БА, Т-72Б3 и самая современная на сегодняшний день Т-72Б3М.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше