Где работают белорусы: Белстат показал структуру занятости

МИНСК, 29 апр — Sputnik. Национальный статистический комитет назвал пять самых востребованных экономических сфер, в которых занято население Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Белстат подготовил обзор, приуроченный к Празднику труда, который традиционно отмечается в Беларуси 1 мая. В документе приведены данные о занятости населения в 2025 году и структуре рынка труда.

По статистике, средний возраст занятых женщин составил 42,5 года, мужчин — 42,4 года. При этом в экономике страны незначительно преобладают женщины — 50,4% против 49,6% мужчин. Также отмечается, что большая часть занятых проживает в городах.

В топ-5 видов экономической деятельности в процентном соотношении к итогу за 2025 год вошли: промышленность (23,2%), оптовая и розничная торговля и ремонт автомобилей (13,4%), образование (11%), сельское, лесное и рыбное хозяйство (9,9%), а также здравоохранение и социальные услуги (8,3%).

В сфере услуг преобладают женщины — 62,7%, тогда как в производстве большинство составляют мужчины — 67,9%, следует из данных Белстата.

Уточняется, что в трудоспособном возрасте занято 85,1% населения, а доля молодежи среди работающих (15−31 год) составляет около 20%, включая 11% на руководящих должностях.

По данным Белстата, в марте 2026 года в экономике Беларуси было занято 4180,9 тысячи человек.