Мусор и коляски под запретом — за вещи в подъезде ужесточили контроль

За хранение вещей и мусора в подъездах многоквартирных домов могут назначать штрафы до 15 тысяч рублей.
По словам юриста Дмитрия Абросимова, наказание применяется в случаях, когда нарушение создает угрозу или дискомфорт. Как правило, сначала выдается предписание, и только при его игнорировании следует штраф.
Размер взыскания зависит от характера нарушения. За захламление и антисанитарию штраф может составить 2−3 тысячи рублей. Если вещи перекрывают пути эвакуации или нарушают правила пожарной безопасности, сумма увеличивается до 15 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 20 тысяч.
Отдельно отмечается, что подъезды, лестничные клетки и коридоры нельзя использовать для хранения личных вещей, оборудования и мусора без согласования жильцов. Такое использование считается распоряжением общим имуществом.
Юристы указывают, что любые подобные решения должны приниматься на общем собрании собственников. Без такого согласия размещение вещей может быть признано незаконным, а соседи или управляющая компания вправе потребовать их убрать.
Даже временное хранение допускается только при соблюдении норм, в том числе по ширине прохода и пожарной безопасности.
При желании оборудовать специальные зоны для хранения, например колясочные, необходимо получить поддержку не менее двух третей собственников и оформить соответствующие решения.
