Дмитрий Демешин: «Экономика Хабаровского края растёт, инвестиции бьют рекорды»

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сегодня, 29 апреля, выступил перед депутатами Законодательной Думы с ежегодным отчетом о результатах работы правительства. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в начале своего выступление глава региона поблагодарил парламентариев за поддержку, отметив, что все 60 законодательных инициатив губернатора были одобрены.
Ключевые показатели социально-экономического развития края впечатляют. Оборот организаций вырос в 1,3 раза, валовый региональный продукт превысил 1,7 трлн рублей, а налоговые и неналоговые доходы бюджета выросли на 20%, достигнув отметки 222 млрд рублей. Объем привлеченных инвестиций составил 1,4 трлн рублей. При этом безработица в регионе достигла исторического минимума — 13,3%, что ниже среднероссийского уровня.
— Наша экономика не просто стабильна. Она показывает устойчивое развитие, — отметил Дмитрий Демешин.
Важную роль сыграла Хартия промышленного технологического суверенитета и импортозамещения, созданная в 2024 году, к которой присоединились более 390 организаций. Благодаря ей развивается авиастроительный кластер с Объединенной авиастроительной корпорацией и кластер высоких технологий. В прошлом году произведено почти 100 тысяч беспилотников, а в планах на 2026 год приблизиться к отметке 330 тысяч.
В крае создаются техно- и индустриальные парки. Площади «Авангарда» заполнены, начато строительство технопарка «Амур». В скором времени появятся еще три новых парка.
Среди крупных реализованных проектов — Малмыжское месторождение, Тихоокеанская железная дорога с портом Эльга и международный аэропорт Хабаровск. На Восточном экономическом форуме подписано 24 соглашения на 2,4 трлн рублей.
— Нам нужны новые проекты, необходимо максимально привлекать инвесторов в край, — подчеркнул губернатор.
Дмитрий Демешин подробно остановился на развитии судостроительной отрасли, отметив, что спасение Хабаровского судостроительного завода стало для него лично и для правительства края «делом чести». В настоящий момент на одной площадке объединили и сам завод, и Хабаровскую ремонтно-эксплуатационную базу (РЭБ) флота. Таким образом, формируется Центр судостроения и судоремонта.
— Взяли под свое управление и сумели сохранить и предприятие, и ценнейшие кадры! А это 258 человек, — отметил губернатор.
Активно реализуются социальные инициативы. В рамках мастер-планов городов началась реконструкция Уссурийского и Амурского бульваров в Хабаровске, идет обновление фасадов и ремонт ДК «Строитель» в Комсомольске-на-Амуре. Завершены 13 долгостроев, включая дамбы и набережную в Комсомольске‑на‑Амуре. В сфере здравоохранения отремонтированы 12 объектов, построены 16 ФАПов, обновлено более 1200 единиц медоборудования.
Особое внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции и их семей: в крае действуют 46 мер поддержки, работает региональный филиал фонда «Защитники Отечества», запущена цифровая платформа «СВОи люди». Участники СВО и члены семей погибших получили в собственность бесплатно 132 земельных участка, а в рамках программы «Герои Vостока» 14 ветеранов уже получили назначения.
— Наша цель — чтобы ребята прошли реабилитацию, восстановили здоровье и могли реализовать себя, — отметил Дмитрий Демешин, акцентировав внимание на том, что за 4 года в подшефном Дебальцево в ДНР силами края были восстановлены 87 объектов.
Продолжается освоение острова Большой Уссурийский: идет строительство международного пункта пропуска, транспортной инфраструктуры и агрокластера. Уже создана насыпь под инфраструктуру, продолжается строительство дороги, завершается проектирование пункта пропуска. Готовится межправительственное соглашение с Китаем по международной территории опережающего развития.
Поддержку в этом оказывает и федеральный центр.
— Для туристов из КНР Большой Уссурийский остров — первое знакомство с нашей страной. И потому особенно важно продемонстрировать весь потенциал России, — подчеркнул глава региона.
2026 год объявлен Годом спорта в крае. Запланировано более 800 мероприятий. По инициативе губернатора в сельской местности строят быстровозводимые физкультурно-оздоровительные комплексы. Первые откроется в Князе-Волконском уже в мае. До конца года новые ФОК появятся также в Бикине, Богородском и Новом Ургале.
В завершение Дмитрий Демешин поблагодарил депутатов за совместную работу и подчеркнул:
— Развивать Хабаровский край и решать проблемы людей можно, только работая в одной команде. Чувствовать результаты нашей совместной работы должны все жители без исключения.