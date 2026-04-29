Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средние зарплаты руководителей в России почти утроились

Средние зарплаты руководителей в России в 2025 году достигли в 178 тысяч рублей, что почти вдвое превышает показатель десятилетней давности, следует из публикации РИА «Новости».

Средние зарплаты руководителей в России в 2025 году достигли в 178 тысяч рублей, что почти вдвое превышает показатель десятилетней давности, следует из публикации РИА «Новости».

Как уточняется, по состоянию на октябрь 2025 года доходу руководителей составляли 178 тысяч рублей, а в 2015 году 60,7 тысячи рублей.

Также сообщается, что руководители высшего звена в среднем получают 281 тысячу рублей, в то время как управляющие в корпоративном секторе 191 тысячу рублей, а руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг 168 тысяч. Средняя зарплата руководителей в гостиничном и ресторанном бизнесе, розничной и оптовой торговле и родственных сферах обслуживания составила 113 тысяч рублей.

Чукотские руководители в среднем получают 337 тысяч рублей, московские — 315 тысяч, а в Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области средняя зарплата составила по 264 тысячи.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.