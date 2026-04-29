Средние зарплаты руководителей в России почти утроились

Средние зарплаты руководителей в России в 2025 году достигли в 178 тысяч рублей, что почти вдвое превышает показатель десятилетней давности, следует из публикации РИА «Новости».
Как уточняется, по состоянию на октябрь 2025 года доходу руководителей составляли 178 тысяч рублей, а в 2015 году 60,7 тысячи рублей.
Также сообщается, что руководители высшего звена в среднем получают 281 тысячу рублей, в то время как управляющие в корпоративном секторе 191 тысячу рублей, а руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг 168 тысяч. Средняя зарплата руководителей в гостиничном и ресторанном бизнесе, розничной и оптовой торговле и родственных сферах обслуживания составила 113 тысяч рублей.
Чукотские руководители в среднем получают 337 тысяч рублей, московские — 315 тысяч, а в Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области средняя зарплата составила по 264 тысячи.
Читайте материал «Финансист Селезнев предположил, что зарплаты в РФ во втором полугодии вырастут».
