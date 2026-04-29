Сотрудники «Сибагро» провели профпогружение для школьников Назаровского района

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Настоящую мини-посевную провели сотрудники «Сибагро» для юных натуралистов школы № 7.
Ребята учились сеять пшеницу под чутким руководством опытного наставника — представителя растениеводческого предприятия «Сибагро» в Назарово, Екатерины Евдокимовой. Растениеводы привезли в подарок ребятам семена и все необходимое для выращивания рассады в подарок к важному событию. Ведь сразу после «посевной» их ждало торжественное посвящение в юные натуралисты, которое состоялось в актовом зале. Компания «Сибагро» поддержала ребят также и напутственными словами.
Особое внимание в этот день было уделено старшеклассникам. Для них специалисты компании «Сибагро» организовали познавательную экскурсию на сушильно-складской комплекс в Подсосном. Экскурсию для школьников из Подсосного и других сел лично провел заведующий ССК Максим Гарлюпин. Школьники смогли увидеть, как происходит процесс сушки и хранения зерна, узнать о технологиях и оборудовании, понять почему важно соблюдать правильную температуру и влажность при хранении урожая, задать интересующие вопросы про работу на предприятии. Кроме того, школьники стали участниками мини-викторины — за правильные ответы, они получали приятные памятные призы от компании «Сибагро» — ручки, блокноты и брелоки с символикой холдинга. Экскурсия помогла ребятам по-новому взглянуть на сельское хозяйство, узнать о современных технологиях и профессиях отрасли. Кое-кто из старшеклассников уже всерьез задумался о выборе будущей профессии.
Наталья, ученица Подсосенской средней школы: «Экскурсия была фантастической, мне безумно всё понравилось — особенно когда рассказали, какой же тут огромный объем зерна! Я просто не представляла, что столько всего перерабатывается, столько всего хранится. Это “вау!”.
Экскурсия стала ярким событием и для самих сотрудников растениеводческого предприятия. «Сибагро» активно работает со школьниками, а такие мероприятия помогают воспитывать в них интерес к агарным профессиям и дают ребятам возможность увидеть перспективы развития в этой сфере.
Максим Гарлюпин, заведующий сушильно-складским комплексом растениеводческого предприятия «Сибагро» в селе Подсосное: «Ребята энергичные, веселые, с ними приятно пообщаться. Есть искорка. Надеюсь, когда-нибудь вся эта экскурсия вернется к нам, чтобы стать частью коллектива. Всегда рады приветствовать».
Екатерина Евдокимова, специалист по работе с персоналом растениеводческого предприятия «Сибагро» в Назарово: «Потребность в молодых кадрах есть всегда, поэтому мы бы очень хотели, чтобы дети уже со школы понимали, что мы в них нуждаемся. Мы показываем, какие профессии они могут в дальнейшем получить, проводим вот такие экскурсии, чтобы дети могли увидеть реальный производственный процесс, видели востребованность профессий сельскохозяйственной отрасли».
Такое сотрудничество со школами, вовлечение ребят разного возраста — яркий пример того, как крупные сельхозпредприятия вносят свой вклад в профориентацию молодежи, ведь особенно важно, чтобы на назаровской земле оставались работать наши ребята.
Источник Назарово онлайн.
16+