Сотрудники «Сибагро» провели профпогружение для школьников Назаровского района

Особое внимание в этот день было уделено старшеклассникам. Для них специалисты компании «Сибагро» организовали познавательную экскурсию на сушильно-складской комплекс в Подсосном. Экскурсию для школьников из Подсосного и других сел лично провел заведующий ССК Максим Гарлюпин. Школьники смогли увидеть, как происходит процесс сушки и хранения зерна, узнать о технологиях и оборудовании, понять почему важно соблюдать правильную температуру и влажность при хранении урожая, задать интересующие вопросы про работу на предприятии. Кроме того, школьники стали участниками мини-викторины — за правильные ответы, они получали приятные памятные призы от компании «Сибагро» — ручки, блокноты и брелоки с символикой холдинга. Экскурсия помогла ребятам по-новому взглянуть на сельское хозяйство, узнать о современных технологиях и профессиях отрасли. Кое-кто из старшеклассников уже всерьез задумался о выборе будущей профессии.