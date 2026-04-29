Вакансии без зарплаты отпугивают 4 из 10 красноярцев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сервис SuperJob выяснил, как жители Красноярска относятся к вакансиям с формулировкой «зарплата по договоренности».
По данным работодателей, чаще всего зарплату не указывают из-за того, что она определяется по итогам собеседования (64%). Также компании скрывают доходы от сотрудников и конкурентов (34%), изучают ожидания соискателей (23%) или используют такую формулировку при сдельной оплате (16%). Часть работодателей признают, что предлагают зарплату ниже рынка или хотят расширить поток кандидатов.
Среди соискателей основная причина отсутствия зарплатных ожиданий — зависимость дохода от условий работы (34%). Также часть кандидатов предпочитает обсуждать деньги лично, не знает свою рыночную стоимость или опасается «завысить» ожидания.
Отношение к вакансиям без указания зарплаты у красноярцев в целом сдержанное: 43% никогда не откликаются на такие предложения, 30% делают это иногда, 27% — часто. Женщины чаще мужчин отказываются от подобных вакансий (48% против 38%). Наибольшую принципиальность проявляют респонденты в возрасте 35−45 лет (52%).
