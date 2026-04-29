Вакансии без зарплаты отпугивают 4 из 10 красноярцев

По данным работодателей, чаще всего зарплату не указывают из-за того, что она определяется по итогам собеседования (64%). Также компании скрывают доходы от сотрудников и конкурентов (34%), изучают ожидания соискателей (23%) или используют такую формулировку при сдельной оплате (16%). Часть работодателей признают, что предлагают зарплату ниже рынка или хотят расширить поток кандидатов.