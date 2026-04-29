Россиянам объяснили порядок повышения пенсий в 2027 году

По его словам, страховые пенсии будут индексироваться дважды: с 1 февраля — на уровень инфляции, а с 1 апреля — с учетом доходов Социального фонда и динамики заработных плат. Социальные пенсии повысят один раз — с 1 апреля в соответствии с действующим законодательством, написал журналист профиль.ru Татьяна Сидорова.
«У работающих пенсионеров есть третий источник прибавки. Ежегодно 1 августа Социальный фонд проводит беззаявительный перерасчет по страховым взносам, поступившим от работодателя. Прибавка ограничена тремя индивидуальными пенсионными коэффициентами», — пояснил парламентарий.
Доплаты бывшим летчикам и шахтерам пересматриваются четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Военные пенсии индексируются отдельно и зависят от роста денежного довольствия военнослужащих. Таким образом, в 2027 году будет действовать несколько механизмов повышения пенсионных выплат. Кроме того, отдельные категории граждан могут получать сразу две пенсии — страховую и государственную. ЕАН писал, что при официальной занятости и наличии сбережений россияне могут обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии.
Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, официальная зарплата позволяет формировать пенсионные права, а дополнительные накопления — повысить уровень дохода после завершения карьеры.