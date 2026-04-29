Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили порядок повышения пенсий в 2027 году

В 2027 году порядок увеличения пенсионных выплат будет зависеть от категории получателей. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, страховые пенсии будут индексироваться дважды: с 1 февраля — на уровень инфляции, а с 1 апреля — с учетом доходов Социального фонда и динамики заработных плат. Социальные пенсии повысят один раз — с 1 апреля в соответствии с действующим законодательством, написал журналист профиль.ru Татьяна Сидорова.

«У работающих пенсионеров есть третий источник прибавки. Ежегодно 1 августа Социальный фонд проводит беззаявительный перерасчет по страховым взносам, поступившим от работодателя. Прибавка ограничена тремя индивидуальными пенсионными коэффициентами», — пояснил парламентарий.

Доплаты бывшим летчикам и шахтерам пересматриваются четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Военные пенсии индексируются отдельно и зависят от роста денежного довольствия военнослужащих. Таким образом, в 2027 году будет действовать несколько механизмов повышения пенсионных выплат. Кроме того, отдельные категории граждан могут получать сразу две пенсии — страховую и государственную. ЕАН писал, что при официальной занятости и наличии сбережений россияне могут обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии.

Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, официальная зарплата позволяет формировать пенсионные права, а дополнительные накопления — повысить уровень дохода после завершения карьеры.