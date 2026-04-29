Вновь объявлены торги на расширение Ново-Стригинского кладбища

Новые торги на расширение Ново-Стригинского кладбища объявили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на портале госзакупок. На вторую очередь его строительства выделили около 348 млн рублей. Выполнить работы планируется к концу 2030 года.
Кладбище расширят за счёт участка площадью почти 19,3 гектара, который расположен вдоль южной, юго-западной и юго-восточной границ погоста. На новой площадке смогут разместиться 20,6 тысячи мест для захоронений. Заказчиком строительства выступает МКУ «ГлавУКС». Подрядчика для выполнения работ выберут 18 мая.
Ранее первый контракт на расширение кладбища был подписан с ООО «ГАП» в 2024 году (стоимость — около 46 млн рублей), а второй — с ООО «Максстрой» за 43 млн рублей, однако соглашение с последней компанией расторгли из-за использования материалов ненадлежащего качества. Предыдущая закупка на строительство второй очереди не состоялась из‑за отсутствия заявок.
