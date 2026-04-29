Где больше платят: Белстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами

Средняя зарплата в Беларуси приблизилась к трем тысячам рублей, при этом в отдельных отраслях доходы заметно выше этой планки.

МИНСК, 29 апр — Sputnik. Национальный статистический комитет подготовил обзор, в котором выделил пять экономических сфер с наибольшей номинальной начисленной средней заработной платой по итогам марта текущего года.

По статистике, лидером этого обзора стала сфера информации и связи, в которой средняя зарплата составляет 6957,4 рубля.

На втором месте — финансовая и страховая деятельность со средней зарплатой 5015,5 рубля. На третьем — строительство (3646,1 рубля).

Профессиональная, научная и техническая деятельность занимают четвертую позицию (3539,0 рубля). Замыкает топ-5 сфера промышленности (3095,3 рубля).

В целом номинальная начисленная средняя заработная плата работников в марте 2026-го составила 2975,8 рубля, что на 13,9% больше в сравнении с мартом 2025-го.

Ранее в Белстате отмечали, что самые высокие зарплаты традиционно фиксируются в Минске — 4022,2 рубля. На втором месте находится Минская область (3031,7 рубля), на третьем — Гродненская область (2642,4 рубля). В остальных регионах средняя зарплата превышает 2400 рублей.

Ранее эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) отмечали, что в стране продолжается устойчивый рост зарплат. Эксперты ЕАБР считают, что это будет и далее расширять потребительскую активность.