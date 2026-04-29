В Челябинской области 131 млн рублей вложили в открытие нового производства

В Копейске открылось производство зубчатых передач.

Источник: Минпром Челябинской области

В Копейске открылось производство зубчатых передач для металлообрабатывающих станков. Как сообщили в региональном министерстве промышленности, состоящие из шестерен механизмы изготавливает компания «Континенталь».

Инвестиции в проект составили 131 млн рублей. Из этой суммы 50 млн рублей выделил Фонд развития промышленности. Дополнительные средства помогли приобрести новые станки. В год на предприятии рассчитывают изготавливать до 900 передач.

Импортные комплектующие для станков в последнее время сильно подорожали либо совсем исчезли с российского рынка. Копейскими зубчатыми передачами надеются восполнить нехватку запчастей в различных отраслях.