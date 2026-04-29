Казахстанцев будут уведомлять за 10 дней до выселения из жилья

АСТАНА, 29 апр — Sputnik. Мажилис Казахстана одобрил проект закона по вопросам совершенствования исполнительного производства.
Законом вводится обязательное уведомление должника за 10 дней до даты выселения их жилья.
«Вводится обязательное уведомление должника за 10 календарных дней до даты выселения. Данная мера дает гражданам возможность подготовиться и найти другое жилье», — говорится в сообщении мажилиса.
Также одним из главных нововведений стало ужесточение требований к частным судоисполнителям (ЧСИ).
«Законопроектом вводится аттестация действующих частных судебных исполнителей с проверкой знаний законодательства и Кодекса профессиональной чести, при этом непрохождение повторной аттестации будет являться основанием для лишения лицензии. Также ужесточаются требования к помощникам и стажерам, включая недопущение к их деятельности лиц, привлекавшихся к ответственности за коррупционные правонарушения в течение трех лет», — сообщили в мажилисе.
Кроме этого, предусматривается обязанность предоставления сведений о движении средств по счетам частного судебного исполнителя по запросу уполномоченных органов.
Затронул законопроект и родителей, они получат возможность приостановки исполнительного документа о порядке общения с ребенком на месяц, чтобы можно было заключить мировое соглашение.
Еще важный момент — водится норма по отмене всех мер принудительного исполнения, если срок предъявления исполнительного документа истёк. Судебный исполнитель, последним исполнивший исполнительный документ и прекративший производство, наделяется правом отмены всех арестов, наложенных другими судебными исполнителями.
Помимо этого, в рамках упрощенного производства увеличен порог взыскания с 20 до 40 МРП или с 86 500 до 173 000 тенге (со $189,2 до $378,4).
«Это позволит гражданам избежать дополнительных расходов, связанных с оплатой деятельности ЧСИ», — пояснили в мажилисе.
Также исключается необоснованное направление исполнительных документов в другой исполнительный округ: удержания могут производиться по месту работы или нахождения должника без передачи дела в другой регион.