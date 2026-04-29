Казахстанцев будут уведомлять за 10 дней до выселения из жилья

«Законопроектом вводится аттестация действующих частных судебных исполнителей с проверкой знаний законодательства и Кодекса профессиональной чести, при этом непрохождение повторной аттестации будет являться основанием для лишения лицензии. Также ужесточаются требования к помощникам и стажерам, включая недопущение к их деятельности лиц, привлекавшихся к ответственности за коррупционные правонарушения в течение трех лет», — сообщили в мажилисе.