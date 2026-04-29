Минфин увеличил стоимость акцизных марок почти в 1,5 раза, от чего зависит цена на алкоголь

Сообщается, что вырастет цена и акцизной марки на самоклеящейся основе для маркировки алкоголя, который ввозится в Беларусь (для продукции, на импорт которой не распространяется исключительное право государства). Цена таких акцизных марок выросла сразу более чем в три раза — с 3 до 10 рублей.