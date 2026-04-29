Минфин увеличил стоимость акцизных марок почти в 1,5 раза, от чего зависит цена на алкоголь

В Беларуси установлена новая стоимость акцизных марок. Это регламентирует постановление Министерства финансов (№ 18 от 16 апреля 2026 года), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Так, Минфин изменил стоимость акцизных марок, предназначающихся для маркировки алкогольных напитков. В итоге их цена увеличена с 7 до 10 копеек, что увеличило стоимость одной акцизной марки более чем в 1,4 раза.
Сообщается, что вырастет цена и акцизной марки на самоклеящейся основе для маркировки алкоголя, который ввозится в Беларусь (для продукции, на импорт которой не распространяется исключительное право государства). Цена таких акцизных марок выросла сразу более чем в три раза — с 3 до 10 рублей.
Напомним, что стоимость акцизных марок на алкоголь и табак напрямую влияет на конечную цену продукции для потребителя, а также сказывается на затратах импортеров и производителей.
Постановление вступит в силу спустя три дня после официального опубликования.
