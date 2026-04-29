Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Ростовской области поддержал идею о снижении долговой нагрузки регионов

Сроки погашения бюджетных кредитов планируют перенести.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об инициативе по снижению долговой нагрузки в регионах. Соответствующий пост был опубликован в соцсетях.

— Президент Владимир Владимирович Путин поддержал предложение «Единой России» отсрочить регионам погашение бюджетных кредитов. Выплаты перенесут с текущего года на более поздний срок. Для нас это снизит нагрузку на бюджет. Владимир Владимирович поручил обеспечить решение этого вопроса, — рассказал Юрий Слюсарь.

Донской глава напомнил, что на прошлой неделе Ростовской области уже списали 1 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам.

— Это те деньги, которые мы направили на важные направления — поддержку участников СВО, малого и среднего бизнеса, ремонт лифтов. Глава государства акцентировал внимание на том, что ранее регионам списали только две трети долга, оставшуюся часть необходимо погасить, — добавил Юрий Слюсарь.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше