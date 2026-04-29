Новую объездную дорогу открыли в Дзержинске

В Дзержинске запустили новую дорогу протяженностью 3,3 километра, которая проходит в обход поселка Дачный. Ранее грузовой транспорт шел через жилые улицы, создавая пробки и ухудшая экологическую ситуацию. Теперь транзит перенаправлен на объездную, что должно заметно облегчить жизнь местным жителям, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Проект реализовали совместно городские власти и компания «Магнит», рядом с распределительным центром которой и появилась новая трасса. Общий объем инвестиций составил около 500 миллионов рублей. По словам главы города Михаила Клинкова, такой формат сотрудничества с бизнесом стал важным опытом для муниципалитета.
Новая дорога сделает передвижение по восточной части Дзержинска более комфортным. Как отметил председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин, запуск трассы стал значимым шагом в развитии городской инфраструктуры, несмотря на сложности при строительстве.
— Мы знаем, что строительство шло непросто: из-за особенностей грунтов пришлось менять проект, корректировать его стоимость, сдвигать сроки вправо, — пояснил Люлин.