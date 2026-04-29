Почему затягивается запуск рейса из Казахстана в США, рассказали в авиакомпании

Как рассказал Жанлыел, для запуска рейса в Америку компании необходим четкий маршрут, который на данный момент недоступен. Кроме того, вопрос касается и получения самолетов Boing 787, два из которых компания намерена получить уже в этом году.
«Также есть определенный процесс получения разрешения на выполнение этих рейсов. В этом плане США немного отличаются от других стран мира. И также возможность осуществлять рейс по так называемому полярному маршруту — это еще один фактор, который нужно учитывать. То есть, кроме технических возможностей самого самолета, это зависит от возможности пролета над определенной территорией, то есть от определенного маршрута. И, соответственно, какие-то уже обещания, обязательства четкие брать на себя я не могу, потому что это находится вне нашего контроля. В частности, это касается вопроса санкций и возможности осуществлять перелет через территорию Российской Федерации», — рассказал глава авиаперевозчика.
Он также затронул вопрос тарифов.
«Мы являемся коммерческой авиакомпанией, но при этом следует отметить, что мы являемся одной из самых эффективных в финансовом плане авиакомпаний в мире. Но если брать рейсы в США, то это примерно 15−16 часов перелета. Конечно, учитывая длительность перелета, пропорционально цена будет отличаться от других более коротких, даже международных направлений», — заявил Ибрахим Жанлыэл.
На встрече он также коснулся и темы роста тарифов на авиационный керосин, которая влияет на стоимость билетов.
«Глобально авиационный керосин составляет 30% расходов авиакомпании, и эти расходы выросли на 120%. На прошлой неделе мы уже видели, как несколько авиакомпаний подали на банкротство. И сегодня утром мы также узнали о том, что еще две авиакомпании обанкротились. Мы не ожидаем, что в краткосрочной перспективе эта проблема уйдет. Но наряду со сложностями возникают новые возможности для тех игроков на рынке, которые более подготовлены к такой ситуации и имеют все ресурсы для того, чтобы извлечь для себя выгоду. Мы считаем себя одной из таких компаний. Есть проблемы и с поставками, в некоторых странах запасы топлива уже на критическом объеме. Нам очень повезло, как в части географической расположенности страны, так и того, что мы являемся авиакомпанией из страны, обладающей нефтяными ресурсами, в которой имеются три НПЗ. И это еще одно конкурентное преимущество, которое во время кризиса работает, можно сказать, в плюс для нас, как для перевозчика, так и для страны», — заявил Жанлыэл.
Руководитель компании добавил, что на внутренних направлениях не планируется повышать цены на билеты, однако на международных направлениях на перевозчика оказывает влияние повышение цен и ограниченный доступ к запасам топлива в мире.
Ибрахим Жанлыэл порекомендовал пассажирам приобретать билеты заранее, чтобы иметь возможность выбрать самые доступные тарифы.