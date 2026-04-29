Белорусский адвокат сказала, как белорусам вернуть премию, которую не выплатили

В свою очередь у работника есть возможность доказать факт незаконного лишения его премии в порядке трудового спора. Если дисциплинарные нарушения не были зафиксированы, то наниматель обязан доказать факт даже «незначительных замечаний». Но процедура на разных предприятиях отличаются. Также как и формы, системы и размеры оплаты труда, включая стимулирующие выплаты — надбавки, премии и бонусы, наниматель устанавливает самостоятельно на основании коллективного договора или иных документов. К слову, каждое предприятие и само определяет показатели, за которые премия начисляется или снимается.