Белорусский адвокат сказала, как белорусам вернуть премию, которую не выплатили

Адвокат объяснила, могут ли в Беларуси лишить премии без оснований, пишет «Мiнская праўда».
Так, в Минской городской коллегии адвокатов обратили внимание на то, что по закону премия является частью стимулирующих выплат, однако есть определенные нюансы. Например, в Беларуси могут лишить стимулирующих выплат (полностью или частично) на срок до 12 месяцев в качестве официальной меры дисциплинарного взыскания (п. 3 ч.1 ст. 198 Трудового кодекса Беларуси). Депремируют за совершение дисциплинарного проступка, например, несвоевременное исполнение обязанностей или отсутствие на рабочем месте без уважительных причин. При этом лишают премии независимо от того, применялись ли замечание или выговор.
— Кроме лишения премии могут применяться и другие меры, если это предусмотрено локальными правовыми актами — коллективным договором, правилами внутреннего распорядка, — объяснила юрист Дарья Хаткевич.
Кроме того, если премия привязана к результатам труда, то наниматель может ее не платить при невыполнении условий премирования, закрепленных внутренними документами. Например, если не был выполнен план.
При этом в контракте обязательно должны быть указаны условия лишения (уменьшения) премий. Однако нарушение должно быть официально зафиксировано.
— Просто так лишить премии нельзя — для этого должно быть зафиксировано нарушение обязанностей или невыполнение работником своих показателей, — заметила адвокат.
В свою очередь у работника есть возможность доказать факт незаконного лишения его премии в порядке трудового спора. Если дисциплинарные нарушения не были зафиксированы, то наниматель обязан доказать факт даже «незначительных замечаний». Но процедура на разных предприятиях отличаются. Также как и формы, системы и размеры оплаты труда, включая стимулирующие выплаты — надбавки, премии и бонусы, наниматель устанавливает самостоятельно на основании коллективного договора или иных документов. К слову, каждое предприятие и само определяет показатели, за которые премия начисляется или снимается.
— Если работник выполнил все показатели премирования, но был лишен выплаты по личным мотивам нанимателя, он имеет право обратиться в суд с заявлением об устранении дискриминации, — констатировала Хаткевич.
Если суд признает лишение премии незаконным, то наниматель будет обязан выплатить сумму, указанную в исковом заявлении.
