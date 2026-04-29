Алиментщиков хотят обязать платить больше в Казахстане

Журналисты уточнили, почему до сих пор не создан алиментный фонд.
«В целом, мое мнение заключается в необходимости ужесточения ответственности недобросовестных должников по алиментам. На сегодняшний день существует множество лазеек, когда должник указывает минимальную заработную плату, фиктивно трудоустраивается, и ребенок, например, получает на содержание всего 15 тысяч тенге в месяц. Мы все понимаем, что на такую сумму содержать ребенка практически невозможно. Поэтому наша задача, как палаты, — организовать исполнение решений, а вопросы создания фонда относятся к компетенции правительства», — поделился Нуржан Арингазинов.
Он подчеркнул, что выступает за ужесточение ответственности должников по алиментам.
«На сегодняшний день из 340 тыс. (исполнительных производств по алиментам. — Прим. ред.) около 12 тыс. являются проблемными. Среди них есть лица, ведущие аморальный образ жизни: злоупотребляющие алкоголем, лудоманы, а также лица без определенного места жительства. Есть случаи, когда родители фактически оставляют детей, и они оказываются в детских домах. Поэтому мы предлагаем усилить ответственность должников. Почему государство или фонд должны содержать ребенка, если для этого есть родители, которых мы, как судебные исполнители, различными методами понуждаем к исполнению своих обязанностей по алиментам?» — спросил Арингазинов.
Он заявил, что на практике предлагают установить конкретный размер алиментов.
«Сейчас действует пропорциональная система (¼, ⅓
Помимо этого, Нуржан Арингазинов считает, что необходимо ужесточение административной ответственности.
«Сейчас она включает штрафы и арест, однако мы предлагаем ввести общественные работы, причем оплачиваемые, чтобы средства направлялись на содержание ребенка. Также предлагается усилить уголовную ответственность за неисполнение обязанностей по содержанию своего ребенка. Что касается ограничений, на сегодняшний день в отношении должников применяются меры временного ограничения на выезд за пределы страны», — дополнил спикер.
Ранее депутат Мажилиса Анас Баккожаев поднял вопрос действий частных судебных исполнителей, заявив о блокировке счетов пенсионеров и чрезмерных ограничениях для должников.