Навигация не помеха: как идёт стройка Большого Смоленского моста в Петербурге

По словам управляющего проектом, Дениса Кантемирова, на судовом ходе установлены временные металлические конструкции, которые использовались для работ по строительству разводных опор во время навигации. Сейчас на объекте продолжается монтаж пролетного строения, выполняется окраска, обустраивается перильное ограждение и ведутся подготовительные работы к дальнейшим этапам.
Отдельно отмечается, что мост будет шестиполосным, с тротуарами и велодорожкой. Пролёт шириной 33 метра станет самым широким в Петербурге. Автоматизированная система позволит осуществлять разводку конструкций.
«Особенность моста — это отечественные гидроцилиндры, это сердце и движущая сила разводных крыльев Большого Смоленского. Мост кратно облегчит жизнь жителей Невского района», — уточнил Евгений Варов, председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Как сообщили специалисты, в дальнейшем на объекте запланированы работы по гидроизоляции и устройству наружного освещения. Открытие рабочего движения намечено на 2027 год.