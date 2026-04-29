Застройку на Революционной улице в Самаре назвали проблемной

Главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова рассказала о том, что в Самаре наблюдается дисбаланс между жилой и социальной застройкой. На улице Революционной (от Московского шоссе до Гагарина) построили несколько жилых комплексов, но не оставили места для школы. Об этом сообщает Волга Ньюс.
«Согласно нормативам, школы нужно строить в границах магистральных улиц, чтобы ученикам не пришлось их переходить. Единственным выходом из сложившейся ситуации является изъятие земельных участков. В помощь будет новый генплан: если территория отведена под школу, никто не имеет права строить там что-то другое», — рассказала Екатерина Семенова.
В генплане должен быть жестко обозначен баланс территорий. Если увеличивается площадь жилья, растет и население. Значит, власти обязаны обеспечить развитую дорожную сеть, общественный транспорт, социальную инфраструктуру и озеленение.
Формирование нового генплана Самары происходит в рамках разработки единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования.