Школа в Челябинской области получит 1 млн за победителя конкурса «Учитель года-2026»

Школа в Челябинской области получит 1 млн рублей за победителя конкурса «Учитель года-2026», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, им стал Антон Маслюк — учитель физики и математики СОШ № 1 села Варны.
«Утвердить прилагаемое распределение в 2026 году местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного вознаграждения образовательной организации, выдвинувшей участника, ставшего абсолютным победителем областного конкурса “Учитель года”», — говорится в постановлении регионального правительства.
В приложении уточняется, что деньги получит СОШ № 1 имени Героя Советского Союза М. Г. Русанова в Варненском округе.