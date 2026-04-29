В «КрасКоме» провели соревнования по охране труда ко Всемирному дню охраны труда

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В компании «КрасКом» ко Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля, впервые организовали соревнования между производственными подразделениями на знание правил безопасности. Формат объединил теорию и практику: сотрудники прошли тестирование и выполнили задания по оказанию первой помощи и работе с первичными средствами пожаротушения.

Источник: НИА Красноярск

В конкурсе участвовали команды из семи цехов. Участники отрабатывали алгоритмы действий при травмах, учились оказывать доврачебную помощь, а также демонстрировали навыки использования огнетушителей в условиях, приближённых к реальным.

По итогам соревнований первое место заняла команда цеха канализационных очистных сооружений. Второе место — у цеха распределительных сетей, третье — у цеха канализационных сооружений. Остальные участники получили памятные подарки.

«Совместными усилиями с трудовым коллективом и профсоюзом мы планомерно идём к общей цели — нулевому травматизму, — отмечает генеральный директор “КрасКом” Олег Гончеров. — За последние пять лет в мероприятия по улучшению условий и охраны труда инвестировано около 400 миллионов рублей. Основная часть средств была направлена на реализацию мероприятий по снижению уровня воздействия вредных производственных факторов на водопроводных и канализационных насосных станциях, закупку средств индивидуальной защиты, а также на профилактику травматизма и профессиональных заболеваний».

В 2026 году краевое отделение Социального фонда России поблагодарило руководство «КрасКома» за создание безопасных условий труда. Также в прошлом году 34 сотрудника предприятия прошли санаторно-курортное лечение за счет возвратных средств фонда.