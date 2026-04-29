Житель Волгоградской области сорвал куш в миллион рублей в лотерею

Уроженец Волгограда Виталий А. выиграл 1 000 000 рублей в 1708-м тираже популярной лотереи. Билеты мужчина купил в мобильном приложении незадолго до розыгрыша. Сейчас победитель живет в Московской области и работает контролером на складе автозапчастей.
На оформлении выигрыша в Москве Виталий признался: его мечта сбылась благодаря случаю. Супруга ранее загадала желание, чтобы им «прилетел откуда-то миллион». Родные давно замечали удачливость мужчины, но он не придавал этому значения. Теперь, по его словам, можно считать себя счастливчиком.
Организаторы рассказали — деньги семья решила потратить на ремонт дома. На семейном совете пришли к выводу, что улучшение жилищных условий будет самым разумным вложением.
Ранее собщалось о выигрыше многодетной волгоградки.