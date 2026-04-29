Новую автомобильную дорогу торжественно открыли в Дзержинске

Глава Дзержинска Михаил Клинков, представители городской Думы и руководство сети «Магнит» присутствовали на торжественном открытии нового автомобильного пути, который теперь соединяет распределительный центр компании с городскими транспортными магистралями. Об этом сообщил Михаил Клинков в администрации Дзержинска.
«Новая дорога свяжет ранее разрозненные промышленные площадки и обеспечит прямой выезд из поселков, что сократит маршруты и время в пути как для жителей, так и для бизнеса. Она разгрузит улицы восточной части города и ускорит доставку товаров в магазины Нижегородской области. Это важный шаг к развитию промышленных территорий, новые возможности для логистики и, безусловно, повышение качества жизни тысяч дзержинцев», — заявил Михаил Клинков.
Общая длина новой дороги составляет 3447 метров. Это двухполосное полотно дороги четвертой категории, покрытое асфальтобетоном, полностью отвечающее современным требованиям безопасности. В ходе строительства были проведены работы по реконструкции инженерных сетей, включая газо- и водоснабжение, а также канализационные системы. Были установлены системы для отвода дождевых вод, локальные очистные сооружения, размещены дорожные указатели и нанесена соответствующая разметка.
Логистический хаб в Дзержинске — один из крупнейших в регионе. В нем работают со 136 поставщиками, 10% из которых — местные компании. Ежедневно 150 грузовых автомобилей доставляют товары из РЦ в более чем 750 магазинов области и соседних регионов. Новая дорога, построенная совместно с администрацией города, позволит сократить время доставки на 2−3 часа и облегчит передвижение жителей.
Общая сумма инвестиций в данный проект составила порядка 500 миллионов рублей. Финансирование проекта осуществлялось из областного и местного бюджетов в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области», при значительном вкладе со стороны главного партнера.