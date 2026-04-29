В Самаре ограничили застройку улицы Мичурина

Казармы строились для переведенных в Самару в конце 1910 г. — начале 1911 г. Александрийского гусарского полка и конно-артиллерийского дивизиона. До 1920-х годов здания называли «Гусарскими», затем их переименовали в «Линдовские». Казарм было более сотни. Такие масштабы связывали с тем, что в 1902—1904 годах Россия готовилась к русско-японской, а в 1910—1914 — к Первой мировой войне. В советские годы в казармах также базировались военные. В годы Великой Отечественной войны большую часть зданий занял эвакуированный из Москвы подшипниковый завод, который впоследствии стал ГПЗ-4. Лишь здания по ул. Мичурина, сформировавшиеся в самостоятельный 304а городской квартал, сохранили свой первоначальный архитектурный облик, несмотря на ремонты и переделки.