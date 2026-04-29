Частота курсирования популярного утреннего электропоезда Красноярск — Дивногорск увеличится на все лето

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 мая популярный утренний электропоезд Красноярск — Дивногорск, ранее курсировавший только по субботам и воскресеньям, будет совершать рейсы ежедневно, кроме понедельника, а с 1 июня — во все дни недели без исключения.