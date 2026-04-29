Частота курсирования популярного утреннего электропоезда Красноярск — Дивногорск увеличится на все лето

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 мая популярный утренний электропоезд Красноярск — Дивногорск, ранее курсировавший только по субботам и воскресеньям, будет совершать рейсы ежедневно, кроме понедельника, а с 1 июня — во все дни недели без исключения.

Источник: НИА Красноярск

Отправление со станции Красноярск в 9:09, прибытие в Дивногорск в 10:16.

Отправление из Дивногорска в 10:26, прибытие на станцию Красноярск в 11:29.

Изменения в расписании будут действовать до 31 августа.

Уточнить расписание движения электропоездов можно на ресурсах КрасЖД.