В Перми правую часть путепровода на шоссе Космонавтов откроют в этом году

Правую часть путепровода на шоссе Космонавтов откроют в этом году, сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.
Металлические балки уложили между опорами № 4, № 5 и № 6, включая пролёт над железной дорогой. Всего на правом направлении смонтированы 16 балок из 28. Оставшиеся 12 собирают и подготовят к установке в мае. Рабочие уже монтируют поперечные балки и консоли — каркас будущего путепровода.
Продолжается строительство новых опор. Всего их будет шесть (на оба направления): две монолитные крайние и четыре промежуточные. Каждая промежуточная опора состоит из четырёх стоек- «тюльпанов» — по восемь на каждое направление. На правом направлении забетонировали уже шесть стоек. Также возводят подпорные стены на подходе к путепроводу со стороны Центрального рынка.
Выполнено уже около трети всех работ. Движение по правой части путепровода у «Мориона» со стороны Гознака планируют открыть уже в этом году.