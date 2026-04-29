В Самаре хотят ограничить высоту школ и детских садов до 20 метров

Высоту школ и детских садов в Самаре хотят ограничить. «Группа компаний Новый Дон» предложила установить предельную высоту для таких учреждений на уровне 20 метров. В министерстве градостроительной политики Самарской области эту идею поддержали и начали готовить проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки.
В документе уточняется, что такое решение приняли после заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки. Проект подготовят в течение полугода после издания приказа, который датирован 21 апреля 2026 года.
Контролировать исполнение приказа будет главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.