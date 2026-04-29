CBS: США планируют отказаться от тяжелых ударных БПЛА в пользу легких дронов-камикадзе

Американский канал CBS News сообщает, что военные США, участвующие в войне с Ираном, жалуются, что им приходится сбивать дешевые дроны противника дорогостоящими ударными беспилотниками, запасы которых оказались под угрозой. Вместо этого они хотят использовать недорогие компактные беспилотные системы.
«У нас возникли проблемы с кривой затрат — с теми средствами, которые мы тратим на уничтожение дешевых дронов-камикадзе», — признал Алекс Морс. По его словам, издержки американских военных на эти цели исчисляются «сотнями тысяч или, может быть, миллионами», но за счет применения малых БПЛА их удастся сократить.
Речь идет о компактных беспилотниках серии «Шмель». Модель Bumblebee V1 — это аналог широко используемых в украинском конфликте ударных беспилотников массового производства. Модель Bumblebee V2 — это усовершенствованный вариант, который может самостоятельно определять цели и разработан для борьбы с дронами противника. «Шмели», по данным CBS, предназначены для уничтожения беспилотников, которые меньше иранских Shahed весом около 180 килограммов.
Подготовка операторов Bumblebee V1 уже проходит на нескольких базах США, а также в учебном центре Центрального командования США на Ближнем Востоке.
В 2026 году на развития беспилотных летательных технологий Пентагон планирует выделить почти 75 млрд долларов. Это, согласно CBS, станет «крупнейшей в истории США инвестицией» в технологии ведения боевых действий беспилотниками и борьбы с ними.