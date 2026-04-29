Поляков рассказал о влиянии макроэкономической конъюнктуры на развитие региона

Он назвал отрасли, которые активно развиваются в нынешних условиях.

Источник: Время

«За последние годы мы привыкли к высоким темпам экономики в Нижегородской области. Доходная часть бюджета региона ежегодно росла на 20%. Самым успешным был 2024 год. Последующая динамика сильно подорвала наши планы», — заявил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» в Нижнем Новгороде 29 апреля.

По его словам, в 2025 году объем частных инвестиций в нижегородскую экономику вырос на 2%, но общие инвестиции сократились на 10%.

«Причина известна — высокий уровень процентных ставок. При таком уровне инвестиционная активность невозможна», — констатировал замгубернатора.

Он отметил, что макроэкономики конъюнктура сильно влияет на социально-экономическое развития региона. Особенно страдают сегодня промышленность. В частности, атомная отрасль, а также строительная отрасль.

Зато торговля и сфера услуг чувствуют себя неплохо.

«Доходы населения растут, поэтому спрос здесь не упал», — пояснил Егор Поляков.

Также хорошую динамику развития показывают IT-индустрия и наука.

«Возможности бюджета стимулировать экономику сейчас ограничены. Поэтому многие новые стройки мы поставили на стоп, но ни одну из начатых не остановили», — добавил заместитель губернатора Нижегородской области.

Он добавил, что ждать оживления экономики в ближайшее время не стоит.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что нижегородской промышленности по силам справиться со всеми вызовами.