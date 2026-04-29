Поляков рассказал о влиянии макроэкономической конъюнктуры на развитие региона

«За последние годы мы привыкли к высоким темпам экономики в Нижегородской области. Доходная часть бюджета региона ежегодно росла на 20%. Самым успешным был 2024 год. Последующая динамика сильно подорвала наши планы», — заявил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» в Нижнем Новгороде 29 апреля.