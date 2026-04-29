Выбирай сердцем. Всероссийское голосование за объекты благоустройства

Чтобы помочь жителям отдать свой голос за территорию или проект по благоустройству, в каждом районе созданы волонтёрские штабы. Основные задачи волонтёров — рассказать пермякам о планируемых к благоустройству территориях, помочь жителям выбрать объект и ответить на основные вопросы о голосовании. На сегодня в Перми в качестве волонтёров зарегистрировалось уже более тысячи человек. При этом их набор будет продолжаться на протяжении всего периода голосования.