Выбирай сердцем. Всероссийское голосование за объекты благоустройства

Каждый год жители всей страны могут сами выбирать, какие места стоит благоустроить в родном городе. Голосование проходит на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» до 12 июня. Пермяки — также активные участники программы. И каждый год всё большее число жителей принимает участие в онлайн-голосовании.
В этом году на выбор представлено восемь объектов, расположенных в разных районах города. Проект, который наберёт наибольшее число голосов, будет благоустроен в 2027 г.
Места для прогулок и отдыха.
«Какими станут наши парки или площади — решаем вместе уже сегодня. Стартовало Всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” национального проекта “Инфраструктура для жизни”. Это хорошая возможность нам самим определить, какие общественные пространства будут обновлены в следующем году», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
По его словам, за последние шесть лет благодаря проекту в Прикамье уже преобразились более двух тысяч пространств — обустроили комфортные места для прогулок, спорта, семейного отдыха и общения.
В голосовании могут принять участие жители старше 14 лет.
Индустриальный район.
Здесь на голосование представлен проект ремонта бульвара по ул. Братьев Игнатовых. Планируется обновить покрытие дорожек и площадок, установить малые архитектурные формы и элементы благоустройства (скамьи, урны, навигацию, навесы), отремонтировать освещение, а также поставить детское и спортивное оборудование. Для озеленения бульварной части высадят деревья и декоративные кустарники, обустроят цветники, газоны.
Орджоникидзевский район.
В сквере у Дворца культуры им. А. П. Чехова планируется обновить покрытие дорожек, обустроить площадки отдыха, установить новые малые архитектурные формы (скамьи, урны, беседки, навесы), отремонтировать детские и спортивные площадки, оснастить парк инклюзивным оборудованием. Также для озеленения высадят кусты, разобьют цветники и газоны.
Мотовилихинский район.
В голосовании участвует бульвар по ул. Дружбы. Здесь планируется переустроить покрытие, заменить бортовой камень, установить малые архитектурные формы, элементы благоустройства (скамьи, урны, навигацию). Также по проекту предусмотрено озеленение территории: ремонт газонов, устройство цветников, посадка деревьев и кустарников, ремонт освещения.
Свердловский район.
Здесь планируется благоустроить сквер Авиаторов. По проекту предусмотрено обновление твёрдого покрытия, обустройство площадок отдыха, установка новых малых архитектурных форм, элементов благоустройства (скамьи, урны, навесы, навигация), обновление детской и спортивной площадок, оснащение инклюзивным оборудованием, ремонт сетей наружного освещения. Также в сквере высадят деревья, кустарники, цветы.
Дзержинский район.
На голосование вынесен сквер им. Олега Новоселова. Здесь по проекту запланировано обновление твёрдого покрытия, обустройство площадок отдыха, установка новых малых архитектурных форм, элементов благоустройства (скамьи, урны, беседки, навесы), обновление детского и спортивного оборудования. Для озеленения высадят кустарники, цветы, отремонтируют газоны.
Ленинский район.
В Театральном саду планируется ремонт покрытия дорожек и площадок, установка малых архитектурных форм, элементов благоустройства (скамьи, урны, навесы), обновление детского оборудования, ремонт ограждения и лестниц. А также озеленение территории: ремонт газонов, устройство новых цветников, посадка деревьев и декоративных кустарников.
Новые Ляды.
Здесь на голосование выдвинут сквер по ул. Мира. Благоустройство территории предполагает плиточное покрытие, замену бортового камня, установку малых архитектурных форм, элементов благоустройства (скамеек, урн, навесов), замену детского и спортивного оборудования. Проект предусматривает озеленение: ремонт газонов, устройство цветников, посадку декоративных кустарников.
Кировский район.
Проектом благоустройства парка культуры и отдыха «Счастье есть» предусматривается обновление пешеходных дорожек, обустройство площадок отдыха, установка новых беседок, навесов, навигации, ремонт детской и спортивной площадок, оснащение инклюзивным оборудованием, озеленение территории, ремонт системы наружного освещения и обустройство системы видеонаблюдения.
Стань волонтёром.
Чтобы помочь жителям отдать свой голос за территорию или проект по благоустройству, в каждом районе созданы волонтёрские штабы. Основные задачи волонтёров — рассказать пермякам о планируемых к благоустройству территориях, помочь жителям выбрать объект и ответить на основные вопросы о голосовании. На сегодня в Перми в качестве волонтёров зарегистрировалось уже более тысячи человек. При этом их набор будет продолжаться на протяжении всего периода голосования.
Стать частью команды добровольцев может любой гражданин России, достигший 14-летнего возраста. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе добро.рф в разделе «Голосование за благоустройство 2026».