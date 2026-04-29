Эксперт объяснил преимущество троллейбуса перед электробусом для Ростова

«Троллейбусы позволяют сэкономить 8−10% средств, а трамваи — до 40%, — пояснил он. — А вот электробусы дороже не только троллейбуса, но и автобуса. Основная проблема — на конечной он вынужден простаивать».Он привёл в пример опыт Москвы, где уже восемь лет эксплуатируют электробусы. Перерыв в работе растягивается почти на полтора часа — помимо обеда он учитывает время на зарядку электробуса, во время которой водитель должен работать. Из-за этого четыре автобуса или троллейбуса нужно заменять на пять электробусов, причём оплачивая водителям зарплату.