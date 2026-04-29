Эксперт объяснил преимущество троллейбуса перед электробусом для Ростова

Электробусы вынуждены дольше стоять на конечных.

На проспектах, где за один час едет от 350 до 120 пассажиров, нужно использовать троллейбусы. Об этом в ходе встречи «Ростовский транспортный диалог» 28 апреля рассказал федеральный эксперт, вице-президент МАП ГЭТ Александр Морозов.

«Троллейбусы позволяют сэкономить 8−10% средств, а трамваи — до 40%, — пояснил он. — А вот электробусы дороже не только троллейбуса, но и автобуса. Основная проблема — на конечной он вынужден простаивать».Он привёл в пример опыт Москвы, где уже восемь лет эксплуатируют электробусы. Перерыв в работе растягивается почти на полтора часа — помимо обеда он учитывает время на зарядку электробуса, во время которой водитель должен работать. Из-за этого четыре автобуса или троллейбуса нужно заменять на пять электробусов, причём оплачивая водителям зарплату.

«Электробусы — это очень дорого, — пояснил Александр Морозов. — Самара, Владивосток и Нижний Новгород пробовали электробусы и отказались от них. Последние теперь закупают почти сотню троллейбусов. В остальных городах, кроме Москвы, тема электробуса закрывается — опыт использования показал, что это дорого и неэффективно. Да, аккумуляторы будут дешеветь, но время, проведенное на конечной никуда не деть».

Не считает выходом эксперт и машины с ночной зарядкой — в это время их нельзя ремонтировать, кроме того, подобные электробусы не смогут отработать как вечернюю, так и ночную смену.

Ранее стало известно об изменениях в работе парковок в Ростове.