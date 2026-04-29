Эксперт объяснил преимущество троллейбуса перед электробусом для Ростова

На проспектах, где за один час едет от 350 до 120 пассажиров, нужно использовать троллейбусы. Об этом в ходе встречи «Ростовский транспортный диалог» 28 апреля рассказал федеральный эксперт, вице-президент МАП ГЭТ Александр Морозов.
«Троллейбусы позволяют сэкономить 8−10% средств, а трамваи — до 40%, — пояснил он. — А вот электробусы дороже не только троллейбуса, но и автобуса. Основная проблема — на конечной он вынужден простаивать».Он привёл в пример опыт Москвы, где уже восемь лет эксплуатируют электробусы. Перерыв в работе растягивается почти на полтора часа — помимо обеда он учитывает время на зарядку электробуса, во время которой водитель должен работать. Из-за этого четыре автобуса или троллейбуса нужно заменять на пять электробусов, причём оплачивая водителям зарплату.
«Электробусы — это очень дорого, — пояснил Александр Морозов. — Самара, Владивосток и Нижний Новгород пробовали электробусы и отказались от них. Последние теперь закупают почти сотню троллейбусов. В остальных городах, кроме Москвы, тема электробуса закрывается — опыт использования показал, что это дорого и неэффективно. Да, аккумуляторы будут дешеветь, но время, проведенное на конечной никуда не деть».
Не считает выходом эксперт и машины с ночной зарядкой — в это время их нельзя ремонтировать, кроме того, подобные электробусы не смогут отработать как вечернюю, так и ночную смену.
