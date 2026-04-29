Сокращения в 2026 году: права работников, выплаты, советы юриста и карьерного консультанта

Очевидно, что тренд на сокращение в «беловоротничковом» секторе не сиюминутный, а долгосрочный. Рынок перенастраивается. При возможном сокращении карьерный консультант Виктория Любачева советует не тратить время напрасно и сразу начать массово рассылать резюме, ходить на собеседования и не соглашаться на первое попавшееся место без оценки. Стоит внимательно изучить трудовое законодательство, чтобы получить все положенные выплаты, а также провести психологическую перезагрузку и честно оценить, чего вам не хватало на старом месте.