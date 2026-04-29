ВТБ прогнозирует рост рынка корпоративных облигаций

На Инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Нижний Новгород» заместитель президента — председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук заявил о формировании устойчивого тренда на рост первичного предложения на рынке корпоративных облигаций.
«Мы ожидаем роста первичного предложения на облигационном рынке — и смягчение денежно-кредитной политики здесь играет роль катализатора. По мере снижения ключевой ставки кривая доходности смещается вниз, стоимость заимствований для эмитентов падает, “окно” для новых размещений расширяется», — отметил Виталий Сергейчук.
По его словам, ключевыми драйверами роста рынка долгового капитала становятся ужесточение требований к капиталу и риск-весам для банков, а также структурный дефицит ликвидности. В этих условиях часть долгосрочного кредитования теряет экономическую привлекательность, что усиливает интерес заемщиков к инструментам публичного долга.
«На этом фоне для крупных заемщиков публичный долг становится более рациональным инструментом. Уже в 2025 году рынок облигаций рос заметно быстрее банковского кредитования, а по данным Банка России на начало апреля объем публичного корпоративного долга вырос примерно на 22% год к году и достиг около 35 трлн рублей, обновив исторический максимум. В 2026 году этот сдвиг от кредитов к облигациям будет только усиливаться», — подчеркнул он.
По оценкам ВТБ, компании, которые ранее откладывали выход на рынок, уже начали подготовку к размещениям в 2026 году. При этом усиление конкуренции за ликвидность будет стимулировать эмитентов предлагать инвесторам более привлекательную доходность.
«Мы ожидаем дальнейшего роста объема размещений. Для банков, в том числе для нас, это означает возрастающую роль организаторов и значительный потенциал роста бизнеса на рынках капитала. По предварительным прогнозам, к концу 2026 года объем рынка публичного корпоративного долга может составить около 40 трлн рублей», — добавил Виталий Сергейчук.
В то же время, по его мнению, к концу 2026 — началу 2027 года возможно изменение баланса в пользу банковского финансирования.
«Согласно прогнозу Банка России, ключевая ставка к этому периоду может снизиться до 12%. При таком уровне ставка по кредитам опускается примерно до 16%, что сопоставимо с целевой доходностью инвестированного капитала большинства крупных компаний. Это и есть “точка перелома”, когда проекты с нормальной промышленной доходностью вновь начинают создавать стоимость после обслуживания долга, и инвестиционная активность расширяется», — заключил Виталий Сергейчук.