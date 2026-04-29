В Омске участникам ВОВ выплатят по 255 тысяч рублей

В Омской области участникам Великой Отечественной войны вновь выплатят по 255 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Решение озвучено на заседании организационного комитета по подготовке к празднованию Дня Победы. Там обсудили программу мероприятий и меры поддержки ветеранов.
«Два года назад у нас в регионе было принято решение о единовременной выплате в размере 255 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны. В этом году эту традицию продолжим», — отметил Виталий Хоценко.
Глава региона добавил, что подготовка к 9 Мая в Омской области продолжается, в том числе с учетом дополнительных мер поддержки ветеранов.