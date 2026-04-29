Волгоградские пекари вывели регион в тройку лидеров ЮФО

На текущий момент выпечкой хлеба и хлебобулочных изделий в Волгограде и области занимаются 126 предприятий. Свежего хлеба предприятия региона напекли в прошлом году 63 тысячи тонн. Еще 59 предприятий производят в Волгоградской области продукцию длительного хранения — на их долю пришлось в 2025 году 2,4 тысячи тонн продукции. Кондитерские изделия длительного хранения выпускают 20 волгоградских предприятий — они выпустили более 3,6 тысячи тонн печенья, пряников и других изделий.