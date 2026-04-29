ВТБ назвал приоритетные отрасли для финансирования

Виталий Сергейчук, заместитель президента — председателя правления ВТБ, назвал ключевые отрасли и типы проектов, которые сегодня выглядят наиболее перспективными с точки зрения финансирования. Об этом он заявил на Инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Нижний Новгород».
По оценке ВТБ, в фокусе находятся следующие направления:
Энергетика. Один из ключевых приоритетов с потребностью финансирования около 5,4 трлн рублей до 2031 года на ввод новых мощностей и модернизацию существующих. Отрасль поддерживается государственными механизмами, обеспечивающими предсказуемые денежные потоки. В Нижегородской области реализуется программа модернизации Нижегородской ГЭС РусГидро с увеличением мощности до 580 МВт, а также прорабатывается проект строительства ветроэнергетики мощностью почти 400 МВт к 2031 году.
ИТ и финтех. Сектор выступает бенефициаром курса на технологический суверенитет. В 2025 году объем интернет-торговли в России превысил 11 трлн рублей (+28% год к году). Усиливается тренд на консолидацию: каждая пятая сделка M&A приходится на сектор TMT. Для банков ключевым становится развитие партнерств с финтех-компаниями и маркетплейсами.
Химия и удобрения. Отрасль с высоким экспортным потенциалом и значимой ролью для смежных секторов, включая сельскоехозяйство, энергетику, здравоохранение, строительство. В 2025 году Россия экспортировала около 45 млн тонн минеральных удобрений, обновив исторический максимум. Дополнительные возможности создают изменения на глобальных рынках, однако дальнейший рост требует реализации новых проектов.
Цветная металлургия. Привлекательна на фоне формирующегося глобального дефицита. Развитие энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий усиливает спрос на металлы, включая медь. Ожидаемый дефицит предложения к концу десятилетия может составить около 6% мирового потребления, что поддерживает высокие ценовые уровни и конкурентоспособность российских производителей.
Новые отрасли и цифровая инфраструктура. Включают беспилотные технологии, робототехнику, аддитивное производство и центры обработки данных.
«Перечисленные отрасли — это ориентиры, а не ограничения. Мы открыты к работе с проектами в любой сфере и при оценке каждого из них смотрим комплексно: на профессионализм команды, прозрачность стратегии, операционную устойчивость бизнеса и его социально-экономический эффект для региона и страны», — подчеркнул Виталий Сергейчук.