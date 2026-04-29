ВТБ назвал приоритетные отрасли для финансирования

Энергетика. Один из ключевых приоритетов с потребностью финансирования около 5,4 трлн рублей до 2031 года на ввод новых мощностей и модернизацию существующих. Отрасль поддерживается государственными механизмами, обеспечивающими предсказуемые денежные потоки. В Нижегородской области реализуется программа модернизации Нижегородской ГЭС РусГидро с увеличением мощности до 580 МВт, а также прорабатывается проект строительства ветроэнергетики мощностью почти 400 МВт к 2031 году.