Совмин Беларуси решил, что будет с картошкой и яблоками в магазинах

Совмин решил, что будет с картошкой и яблоками в белорусских магазинах.

Источник: Комсомольская правда

Совет министров Беларуси решил, что будет с картошкой и яблоками в магазинах. Подробности сообщает телеграм-канал правительства Беларуси.

Премьер-министр Александр Турчин 29 апреля 2026 года подписал постановление по объемам стабфондов плодоовощной продукции на межсезонный период 2026—2027 года.

Всего запланировано заложить плодовоовощной продукции в объеме 147,16 тысячи тонн, в том числе для магазинов — 111,57 тысячи тонн, а для учреждений социальной сферы — 35,59 тысячи тонн.

Больше всего в стабфондах будет свежего картофеля — 59,69 тысячи тонн. На втором месте находятся яблоки — 25 тысяч тонн, а на третьем — белокочанная капуста (22,36 тысячи тонн).

Моркови заложат в стабфонды в количестве 15,44 тысячи тонн, репчатого лука — 14,96 тысячи тонн, свеклы — 9,71 тысячи тонн.

Объемы стабилизационных фондов указанного набора была рассчитаны вместе с облисполкомами и Мингорисполкомом при учете расхода, который получился по факту межсезонья 2025−2025 года. Кроме того, во внимание принимались предложения от торговли.

Ранее правительство Беларуси рассказало о появлении полуфабрикатов в школьном питании.

Тем временем врач сказал, какие простые продукты белорусы едят с избытком, а не стоило бы.

А еще синоптики сказали, когда в Беларусь вернется тепло до +23 градусов.

