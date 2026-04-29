Совмин Беларуси решил, что будет с картошкой и яблоками в магазинах

Совет министров Беларуси решил, что будет с картошкой и яблоками в магазинах. Подробности сообщает телеграм-канал правительства Беларуси.
Премьер-министр Александр Турчин 29 апреля 2026 года подписал постановление по объемам стабфондов плодоовощной продукции на межсезонный период 2026—2027 года.
Всего запланировано заложить плодовоовощной продукции в объеме 147,16 тысячи тонн, в том числе для магазинов — 111,57 тысячи тонн, а для учреждений социальной сферы — 35,59 тысячи тонн.
Больше всего в стабфондах будет свежего картофеля — 59,69 тысячи тонн. На втором месте находятся яблоки — 25 тысяч тонн, а на третьем — белокочанная капуста (22,36 тысячи тонн).
Моркови заложат в стабфонды в количестве 15,44 тысячи тонн, репчатого лука — 14,96 тысячи тонн, свеклы — 9,71 тысячи тонн.
Объемы стабилизационных фондов указанного набора была рассчитаны вместе с облисполкомами и Мингорисполкомом при учете расхода, который получился по факту межсезонья 2025−2025 года. Кроме того, во внимание принимались предложения от торговли.
