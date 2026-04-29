К 9 Мая волгоградские ветераны получат выплаты до 80 тысяч рублей

Выплата в 10 тысяч рублей предусмотрена более широкому кругу лиц. Это жители области, работавшие на объектах ПВО; награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя», «Жителю осажденного Сталинграда»; те, кто трудился в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее полугода (исключая оккупированные территории); награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания; супруги погибших участников и инвалидов ВОВ, не вступившие в повторный брак.