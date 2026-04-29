Стоимость нефти Brent достигла 119 долларов впервые с 19 марта

Стоимость нефти марки Brent, как следует из данных лондонской биржи ICE, повысилась до 119 долларов за баррель, оказавшись максимальной с 19 марта.

Основным фактором, из-за которого нефть дорожает, стало решение ОАЭ покинуть ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. О соответствующем решении заявил директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели.

Также стоимость энергоресурсов объясняется перекрытием Ормузского пролива в ходе вооруженного конфликта США с Ираном.

Абсолютный рекорд стоимости Brent был зафиксирован в июле 2008 года и составил 147,5 доллара за баррель.

Читайте материал «“Если Трамп захочет”: СМИ сказали, какая страна может покинуть ОПЕК вслед за ОАЭ».

Узнать больше по теме
ICE: как устроена Иммиграционная и таможенная служба США и почему против нее вспыхнули протесты
Иммиграционная и таможенная служба США, более известная как ICE, превратилась в символ жесткой миграционной политики Штатов. Недавно организация снова попала в эпицентр скандала. В материале — основная информация об этом государственном ведомстве.
Читать дальше