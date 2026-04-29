ГК «Кириллица» ответила на обвинения в «бумажном капитале» на 4 трлн рублей

Как отмечают в ГК «Кириллица», «в отчетности отражена оценка нематериального актива — исключительных прав на технологию, выполненная независимым оценщиком по доходному подходу». Причем такие оценки не являются денежными средствами или ликвидными активами, а «отражают потенциальную стоимость технологии в будущем». В компании также указывают, что технология требует «практического подтверждения» и оценка может корректироваться «по мере появления новых данных, в том числе по результатам испытаний». Сами права на использование технологии переданы на уровень операционной компании («Оил Ресурс»), поскольку «именно она будет заниматься ее практическим применением и развитием как нефтесервисного продукта».